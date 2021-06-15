الكرة الطائرة - منتخب الكبريات في تربص تحضيري الى غاية 18 جوان الجاري

دخل المنتخب التونسي للكبريات للكرة الطائرة بقيادة المدربين نورالدين بن يونس ومنعم بن سالم يوم الاثنين في تربص تحضيري سيتواصل الى يوم 18 جوان الجاري استعدادا للبطولة الافريقية للامم التي لم يحدد الاتحاد الافريقي للعبة مكان اقامتها بعد والمقترح تنظيمها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفي هذا الاطار تمت دعوة 20 لاعبة للمشاركة في هذا التربص وهن :

فاطمة القطاري – نهى بوراوي – امنة عياد - رغدة العياري - نهال الكبير - بدرة محجبي – هبة فطناسي – سيرين بوراوي - اية اسماعيل - ضحى إنقازو - فاطمة بدرجح - رحمة العقربي- مرام القربي - سليمة بن مسعود - نسرين عبدة - اميمة اليعقوبي –عبير العثماني - شروق القلعي - احلام البعزاوي- خديجة بدرجح



