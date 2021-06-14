ترياتلون - فتحي الزوينخي يفوز ببطولة افريقيا ويعزز رصيده في سباق التاهل للبرالامبياد

وات - فاز المتسابق التونسي في الترياتلون فتحي الزوينخي ببطولة افريقيا امس في شرم السيخ ضمن مسابقات الترياتلون لذوي الاحتياجات الخاصة .وكسب نقاطا جديدة في رهانه من اجل التاهل للمشاركة في دورة الالعاب البارلمبية (بارالمبياد) بطوكيو 2021

وكان الزوينخي شارك في دورات ترشيحية باليابان واسبانيا وشرم الشيخ وسيشارك يوم يوم 20 جوان الجاري في اسبانيا في اخر سباق ترشيحي للدورة البارالمبية . وسيكون مدعوا للتمركز ضمن افضل 9 متنافسين في اختصاصه للتاهل الى دورة طوكيو للالعاب البارالمبية







