نراهن على الشبان وسنعطيهم الفرصة في الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية ( علي البنزرتي )

وات -

انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم في المباراة الودية الثانية لتربصه في بولونيا امام نظيره المكسيكي 61-74 في إطار الدورة الودية الدولية ببولونيا تحضيرا للدورة التاهلية للألعاب الأولمبية بكرواتيا .وكان المنتخب الوطني خسر امس مباراته الاولى امام نظيره الروسي 42-69 .ويلاقي المنتخب التونسي غدا منتخب بولونيا في اخر لقاء ودي في دورة بولونيا قبل ان يتحول يوم الثلاثاء في المانيا لمواصلة التحضيرات و اجرا ء ثلاث مقابلات قبل التحول مباشرة الى كرواتيا لخوض الدورة التاهلية للا لعاب الاولمبية.وقال علي البنزرتي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة في تصريح لوكالة (وات) مساء اليوم ان خطة الجامعة تهدف الى اعداد منتخب من اللاعبين الشبان من خلال اعطاء العناصر الشابة التي التحقت بالمنتخب فرص مزيد المنافسة مؤكدا على ان هذا التوجه سيتواصل في الدورة الترشيحية للدورة الاولمبية في كرواتياودعا احباء المنتخب الى تفهم وضعية الفريق الذي يعرف عملية تجديد مشيرا الى ان المهمة في الدورة الترشيحية في كرواتيا ستكون صعبة .وافاد ان المنتخب الوطني يطمح في المقابل الى لعب ادوار اولى في البطولة الافريقية المقررة في رواندا من 24 اوت الى 5 سبتمبر 2021 بمجموعة من الشبان وان المنتخب مدعو لبلوغ المربع الذهبي على الاقلواوضح ان ثمانية منتخبات على الاقل ستجري في تونس تحضيراتها للبطولة الافريقية خلال الفترة المقبلة .واكد على انه سيتم اعداد برمجة مكثفة للمنتخب الوطني لمزيد اعداده للمنافسات القادمة وخاصة بطولة العالم المقبلة ودورة الالعاب الاولمبية 2024