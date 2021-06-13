المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية يفوز وديا على المنتخب الأردني (2-0)

وات -

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم النسائية على حساب المنتخب الأردني بنتيجة 2-0 في المباراة الودية الثانية التي جرت اليوم الأحد بملعب الملك عبد الله بالأردن.وقد انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب التونسي 1-0.وجاء هدفا المنتخب التونسي للسيدات عن طريق كل من شيرين اللمطي في الدقيقة 33 و هناء حمدي في الدقيقة 81 .وكان المنتخب التونسي للسيدات فاز في إختباره الودي الأول يوم الخميس الماضي بنتيجة ( 2- 1).