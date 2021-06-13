رئيس الحكومة يشرف على تتويج الفائزين في سباقات الخيول العربية الاصيلة

أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي بمركض قصر السعيد وبحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريّم ووالي منوبة، الى جانب عدد من الاطارات المركزية والجهوية على تتويج الفائزين في سباق الجائزة الكبرى وسباق الثورة والشباب والسباق الخاص بالمشاركين من ولايات الجمهورية.يذكر ان عدد سباقات الخيول الاصيلة ببلادنا استقر منذ موسم 2018 في عدد 474 سباقا منها 378 سباقا خاص بالخيول العربية الاصيلة و96 سباقا بالخيول الانجيلزية الاصيلة، فيما يبلغ عدد المؤهلة للسباقات 713 خيولا وافراس وامهار وفق معطيات وزارة الفلاحة.