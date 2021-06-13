كاس رابطة ابطال افريقيا - الاهلي المصري يصل تونس يوم الثلاثاء

- يصل فريق الأهلي إلى تونس يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري لملاقاة الترجي التونسي يوم 19 جوان الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وذلك حسب ما افاد نادي الاهلي.وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن ثلاثي الفريق علي معلول ( المنتخب التونسي ) وأليو ديانج ( منتخب مالي) ووالتر بواليا ( منتخب كونغو الديمقراطية) ، سينضم لوفد الأهلي في تونس عقب انتهاء تربصاتهم مع منتخباتهم.وأضاف مدير الكرة بالنادي أن الثلاثي سيبقى في تونس بعد الانتهاء من التزاماتهم مع منتخبات بلدانهم لينضموا لوفد الاهلي .ويذكر ان منتخب كونغو الديمقراطية اجرى تربصا بتونس تبارى فيه مع منتخبي تونس ( صفر -1) ومالي ( 1-1) بينما سيلاقي المنتخب المالي نظيره التونسي يوم الثلاثاء بملعب حمادي العقربي برادس ما يعني ان اللاعبين علي معلول واليو ديانغ سيكونان على ذمة فريق الاهلي بداية من يوم 16 جوان الجاري.