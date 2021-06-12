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آفاق تونس: انشغال عميق بسبب تواصل الازمة السيساية في تونس

Publié le Samedi 12 Juin 2021 - 22:34 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - عبر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، عن " انشغاله العميق بسبب تواصل الأزمة السياسية بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية" ،والتي قال انها أدت إلى "مزيد تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تعيشها تونس."

وادان المكتب كل "أشكال تجاوز السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان" ،وذلك في بيان اصدره مساء السبت اثر اجتماعه الدوري الذي خصص لمتابعة المستجدات على الساحة الوطنيّة وتدارس المسائل التنظيمية المتعلقة بهيكلة الحزب


وحذر الحزب في هذا الصدد، "الحكومة من خطورة تحويل هذه الممارسات التعسّفية إلى أساليب منهجية في التعاطي مع الخصوم السياسيين ومع قضايا الشباب"، وفق نص البيان.
من جهة اخرى، اعلن الحزب عن انضمام شخصيات وطنية وعدد من رؤساء بلديات الى صفوفه ،الى جانب مستشارين لهياكل مركزية وجهوية .

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