بطولة العالم للجيدو - وزن +78 كلغ - نهال شيخ روحه تنهي مشاركتها في المركز السابع

انهت نهال شيخ روحه مشاركتها في بطولة العالم للجيدو في المرتبة السابعة لوزن ما فوق 78 كلغ وذلك عقب هزيمتها في الدور الاول للتدارك امام البرازيلية "ماريا التمان" اليوم السبت بالعاصمة المجرية بودابست.



وكانت شيخ روحه، قبل ذلك، فازت في التصفيات على كل من الكورية "هايون كيم" والكامرونية "هورتونس مبالا اتانغانا" قبل ان تنهزم امام البرازيلية "بياتريز سوزا".





