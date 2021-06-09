الكاف: صابة الحبوب لهذا الموسم "ضعيفة" مع تسجيل اشكاليات في منظومات الإنتاج

وات -

اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، اليوم الأربعاء، في تصريح ل(وات) بمناسبة إعطائه إشارة انطلاق موسم الحصاد للزراعات الكبرى بولاية الكاف، أن صابة هذه السنة ستكون "أفضل بقليل" من صابة الموسم الماضي، مضيفا انها رغم ذلك ستكون "ضعيفة" اعتبارا للظروف المناخية المتقلبة ولنقص مستلزمات الإنتاج التى عانى منها الفلاحون طيلة هذا الموسموقال في هذا الصدد أن كميات الحبوب التي سيقع تجميعها خلال هذه السنة تتراوح بين 7 و8 مليون قنطار، وهو رقم اعتبره "ضعيفا" ولا يف بحاجة الدولة من هذه المادة الاستهلاكية التي أوضح انها "ستؤثر على الميزان التجاري وتكلف الميزانية الوطنية حوالي 1600 مليون دينار من الاستيراد"من جهة أخرى، أشار الزار إلى الصعوبات التي يمر بها قطاع الألبان في هذه الفترة نظرا لما وصفه ب"غياب استراتيجية وطنية" للمحافظة على المنظومات الفلاحية ومنه الزراعات الكبرى والالبان، داعيا الحكومة إلى امتصاص جزء من فائض انتاج الحليب وإيجاد الحلول المناسبة للتسويق حفاضا على ديمومة القطاع وعلى مواطن الرزق والشغل.