وزارة الدفاع: إصابة عسكريّ في انفجار لغم بمرتفعات المغيلة

أصيب عسكري اليوم الأربعاء في انفجار لغم تقليدي الصنع بمرتفعات المغيلة في ولاية القصرين، وفق ما أعلنت عنه في بلاغ وزارة الدفاع الوطني.ونقلت مروحية عسكرية المصاب، الذي وصفت حالته بالمستقرة، الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي العلاج.واصيب العسكري ،وفق نص البلاغ ،خلال مهمّة عملياتيّة لتعقّب العناصر الإرهابيّة وتفتيش النقاط والمواقع المشبوهة .