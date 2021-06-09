   Abdelwahab - بفكر فلي نسيني  

وزارة الدفاع: إصابة عسكريّ في انفجار لغم بمرتفعات المغيلة

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 13:41 قراءة: 0 د, 16 ث
أصيب عسكري اليوم الأربعاء في انفجار لغم تقليدي الصنع بمرتفعات المغيلة في ولاية القصرين، وفق ما أعلنت عنه في بلاغ وزارة الدفاع الوطني.

ونقلت مروحية عسكرية المصاب، الذي وصفت حالته بالمستقرة، الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي العلاج.
واصيب العسكري ،وفق نص البلاغ ،خلال مهمّة عملياتيّة لتعقّب العناصر الإرهابيّة وتفتيش النقاط والمواقع المشبوهة .






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227230



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 09 جوان 2021 | 28 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:28 19:39 16:10 12:26 05:00 03:09
27°
 28° % 39 :الرطــوبة
تونــس 19°
8.75 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
28°-1927°-2030°-1930°-2131°-21
  • Avoirs en devises
    21495,0

  • (8 juin)
  • Jours d'importation
    144
  •              1 € = 3,33244 DT        1$ =2,75925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juin)   1648,9 MDT