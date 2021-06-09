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الحملة المتنقلة للتلقيح ضد كوفيد-19 شملت منذ انطلاقها تطعيم 5آلاف شخص (ايناس العيادي)

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 12:47 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - أعلنت مستشارة وزير الصحة ايناس العيادي اليوم الأربعاء أن الحملة المتنقلة للتلقيح ضد كوفيد-19 تمكنت منذ انطلاقها في 25 مارس 2021 من تطعيم 5 آلاف شخص من مختلف أنحاء الجمهورية

وأوضحت العيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الحملة شملت 2500 شخص من متساكني المناطق النائية ولايمكنهم التنقل الى جانب 1500 عون من أعوان البلدية وعدد من المساجين وذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات رعاية كبار السن


ولفتت الى أنه سيتم التنقل خلال موفى الأسبوع الجاري الى ولاية القيروان للقيام بعمليات تلقيح وذلك للحد من انتشار الفيروس لاسيما وان الولاية تشهد ارتفاعا في اعداد الإصابات والوفايات وقد تم فيها إقرار الحجر الصحي الموجه من 7 جوان الى 13 جوان الجاري




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