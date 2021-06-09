النادي الصفاقسي - تجديد الثقة في الرئيس منصف خماخم وهيئته التسييرية

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اعلن النادي الصفاقسي في اعقاب اجتماع ضم مساء الثلاثاء ثلة من المسؤولين الحاليين والرؤساء القدامى عن التمسك بالمشروعية داخل هياكل النادي حتى يواصل الرئيس منصف خماخم وهيئته التسييرية الحالية الاضطلاع بإدارة شؤون النادي.وجاء في بيان نشره فريق عاصمة الجنوب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره اعضاء من هيئة النادي ومجموعة من الرؤساء السابقين وهم منصف السلامي ومحمد علولو وعبد العزيز بن عبد الله ولطفي عبد الناظر وجمال العارم "تدارس الوضع الحالي للنادي والبحث عن الطرق الكفيلة لإخراجه من الأزمة التى يعيشها منذ مدة".وتتلخص المصاعب التي يعيشها النادي الصفاقسي حسب ما ورد في نص البيان في نقص المداخيل بما أثر على مواجهة الالتزامات المالية المتعددة وحال دون القيام بانتدابات فى حجم النادي وتجديد عقود بعض اللاعبين ومجابهة النزاعات المرفوعة ضده.وقد تم الاتفاق في اعقاب الاجتماع بالخصوص على اعادة تفعيل الهيئة العليا للدعم ودعوتها للانعقاد فى آقرب الآجال حتى تقدم الدعم المادي والأدبي للنادي مع اقتراح أن تسند رئاسة الهيئة العليا للدعم لمنصف السلامي الى جانب الشروع فى تشخيص كل المشاكل التى يعرفها حاليا النادي. ولتسهيل التعاطي مع هذه المشاكل، تم الاتفاق على تكوين ثلاث لجان وهي لجنة تصفية الديون ولجنة فنية ولجنة قانونية.ولم يكن موسم النادي الصفاقسي في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم موفقا اذ اكتفى بالمركز الخامس الى جانب خروجه من الدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية امام شبيبة القبائل الجزائري. ولا تزال امام النادي الصفاقسي فرصة لانقاذ موسمه في مسابقة كاس تونس وهو متاهل الى الدور نصف النهائي الذي سيواجه خلاله مضيفه الاولمبي للنقل في نهاية الاسبوع القادم.