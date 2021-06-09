تاجيل الاضراب العام بجزيرة جربة المبرمج ليوم غد الخميس الى يوم 24 جوان

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تقرر تاجيل الاضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه يوم غد الخميس 10 جوان بجزيرة جربة، الى يوم 24 جوان، وذلك بعد اجتماع تشاوري بين تنسيقية الدفاع عن مطلب "جربة ولاية"، ومختلف المنظمات والجمعيات المنضوية، وفق بيان صدر عنهم مساء امس الاربعاء.وجاء تاجيل الاضراب بسبب تزامنه مع فترة امتحانات التلاميذ حتى لا يدخل اضطرابا في رزنامة امتحاناتهم ومراعاة لحسن سيرها، حسب رئيس التنسيقية محمد نبيل جميل، وبعد تحديد الحكومة موعدا جديدا مع وفد من جزيرة جربة لبحث المطالب يوم 22 جوان المقبل، حسب قوله.واتجهت تنسيقية "جربة ولاية" والاتحادات المحلية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الشغل بجزيرة جربة الى اقرار اضراب عام بسبب ما اعتبروه "مماطلة الحكومة وعدم التزامها لاكثر من مناسبة بموعد للاجتماع بهم" حول ملفات عالقة بالجزيرة وفي مقدمتها مطلب "جربة ولاية" ومشاغل اخرى تتعلق بالتشغيل والبنية التحتية والبيئة والمحكمة الابتدائية، الا ان الاضراب يتاجل في اكثر من موعد، ما خلق حالة من التباين في المواقف.ومع اقتراب كل موعد للاضراب تحدد الحكومة موعدا جديدا لبحث مشاغل الجزيرة في لقاء يجمعها بممثلين عن الجزيرة يتاجل على اثره كل اضراب، وهو ما توقعه الكثيرون من ابناء الجزيرة اياما قليلة قبل موعد اضراب يوم غد ليتساءلوا عن جدوى تحديد موعد جديد ليوم 24 جوان ومدى القدرة على الالتزام به، الا ان من دعوا الى الاضراب اعتبروا تعليقه في كل مرة ليس الا "تعبيرا عن حسن نوايا وسلوك حضاري تفاعلا مع وضعية البلاد ومراعاة للالتزامات والمشاغل المستعجلة للحكومة".يذكر ان ابناء جزيرة جربة يتطلعون للارتقاء بالجزيرة اداريا الى ولاية، من اجل اضفاء مرونة واريحية على عدة خدمات يستوجب اسداؤها قطع كليومترات طويلة الى مركز الولاية بمدنين وهو ما دعا الى تكوين تنسيقية تدافع على هذا المطلب واعدت الملف الذي وجهته الى الرئاسات الثلاث دون ان تتلقى اي رد.