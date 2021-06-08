عدد من ضحايا الاستبداد يدخلون في اعتصام مفتوح بساحة القصبة الى "حين استجابة الحكومة لمطالبهم"

وات - قرر عدد من المشمولون بقانون العدالة الانتقالية من ضحايا الاستبداد اليوم الثلاثاء الدخول في اعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة الى "حين استجابة الحكومة لمطالبهم وانطلاقها في تفعيل المقررات والاحكام الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة واستكمال مسار العدالة الانتقالية"
وطالب المحتجون بالقصبة في وقفة بعنوان "وقفة الحزم والعزم" دعا إليها كل من "التحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية" و"اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد"، بالحصول على "حقوقهم الدستورية والقانونية" وتسوية ملف العدالة الانتقالية نهائيا بعد مرور سنة على صدور التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة
واعتبر محمد الجميعي المنسق العام للتحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية في تصريح ل(وات) انه " لا مجال اليوم للعودة للتفاوض بل لتنفيذ الوعود"، مضيفا قوله " منذ خمس سنوات كان دور هيئة الحقيقة والكرامة صياغة القرارات والاحكام واليوم دور الحكومة تفعيلها ".
وبين أن الضحايا قرروا الدخول في اعتصام مفتوح بالقصبة مع إمكانية الدخول في إضراب جوع وحشي والتحاق العائلات والابناء بالاعتصام، مضيفا انهم يحملون الحكومة ورئيس الدولة والكتل السياسية "مسؤولية المس من حرمة المعتصمين او امكانية الاعتداء عليهم من قبل قوات الامن" التي منعتهم من التجمع أمام قصر الحكومة بالقصبة في وقت سابق من صباح اليوم.
وذكر بضرورة الحسم في هذا الملف قبل تاريخ 24 جوان حتى لا يرحل الى مربع الفقه الدستوري وما يمكن أن يؤثر على مآلات الأحكام والقرارات التي خرجت بها هيئة الحقيقة والكرامة.
يذكر في هذا الصدد ان تاريخ 24 جوان 2021 هو اخر أجل ممنوح لها طبقا للفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية لتقديم خطة العمل وبرنامجها لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.
ولفت الجميعي إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة وضعت قاعدة بيانات تتعلق بالأضرار وبالقائمات المعنية بالادماج وإعادة الإدماج والانتدابات وكذلك بالاعتذار ، يمكن لعبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية المتعهد بالملف الانطلاق منها لتفعيل هذه الاحكام ،" وهي مسألة لا تتطلب وقتا او تتحمل تسويفا بل تتطلب تفعيلا وسرعة في الانجاز " وفق تعبيره.
واعتبرالجميعي أن الكيلاني ، "غير ملم بالملف أو أنه يخضع لضغوطات حتى لا ينفذ ما هومعهود له" ، مشيرا إلى أن الاشكال ليس ماليا،كما انه من المفروض الانطلاق في "حملة مناصرة دولية ومدنية" لدعم صندوق الكرامة باعتبار لاسيما وان هناك عديد الاطراف في الداخل والخارج عبروا عن رغبتهم في دعم مسار العدالة الانتقالية في تونس وفق قوله
وقال الجميعي " الانتهاكات التي ارتكبت كانت باسم الدولة والضحايا هم ضحايا الدولة واليوم عار على الدولة انها تبقى في مكان المشاهد لانتهاك الحرمات والاعتداء علينا بعد سنوات طويلة قضيناها في السجون وتحت الضغوط والهرسلة". وكان عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية قال خلال ندوة صحفية امس الاثنين ان صندوق الكرامة يتطلب حشدا للدعم وتنظيما ماديا لم يتوفر الى حد الآن.
وكانت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بالبرلمان قررت خلال اجتماعها نهاية شهر ماي الماضي مراسلة رئيس الجمهورية حول الاعتذار من الضحايا وطلب تحديد موعد مع رئيس الحكومة لتحديد الخطوات المقبلة لحل الملف..
وطالب المحتجون بالقصبة في وقفة بعنوان "وقفة الحزم والعزم" دعا إليها كل من "التحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية" و"اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد"، بالحصول على "حقوقهم الدستورية والقانونية" وتسوية ملف العدالة الانتقالية نهائيا بعد مرور سنة على صدور التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة
واعتبر محمد الجميعي المنسق العام للتحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية في تصريح ل(وات) انه " لا مجال اليوم للعودة للتفاوض بل لتنفيذ الوعود"، مضيفا قوله " منذ خمس سنوات كان دور هيئة الحقيقة والكرامة صياغة القرارات والاحكام واليوم دور الحكومة تفعيلها ".
وبين أن الضحايا قرروا الدخول في اعتصام مفتوح بالقصبة مع إمكانية الدخول في إضراب جوع وحشي والتحاق العائلات والابناء بالاعتصام، مضيفا انهم يحملون الحكومة ورئيس الدولة والكتل السياسية "مسؤولية المس من حرمة المعتصمين او امكانية الاعتداء عليهم من قبل قوات الامن" التي منعتهم من التجمع أمام قصر الحكومة بالقصبة في وقت سابق من صباح اليوم.
وذكر بضرورة الحسم في هذا الملف قبل تاريخ 24 جوان حتى لا يرحل الى مربع الفقه الدستوري وما يمكن أن يؤثر على مآلات الأحكام والقرارات التي خرجت بها هيئة الحقيقة والكرامة.
يذكر في هذا الصدد ان تاريخ 24 جوان 2021 هو اخر أجل ممنوح لها طبقا للفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية لتقديم خطة العمل وبرنامجها لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.
ولفت الجميعي إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة وضعت قاعدة بيانات تتعلق بالأضرار وبالقائمات المعنية بالادماج وإعادة الإدماج والانتدابات وكذلك بالاعتذار ، يمكن لعبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية المتعهد بالملف الانطلاق منها لتفعيل هذه الاحكام ،" وهي مسألة لا تتطلب وقتا او تتحمل تسويفا بل تتطلب تفعيلا وسرعة في الانجاز " وفق تعبيره.
واعتبرالجميعي أن الكيلاني ، "غير ملم بالملف أو أنه يخضع لضغوطات حتى لا ينفذ ما هومعهود له" ، مشيرا إلى أن الاشكال ليس ماليا،كما انه من المفروض الانطلاق في "حملة مناصرة دولية ومدنية" لدعم صندوق الكرامة باعتبار لاسيما وان هناك عديد الاطراف في الداخل والخارج عبروا عن رغبتهم في دعم مسار العدالة الانتقالية في تونس وفق قوله
وقال الجميعي " الانتهاكات التي ارتكبت كانت باسم الدولة والضحايا هم ضحايا الدولة واليوم عار على الدولة انها تبقى في مكان المشاهد لانتهاك الحرمات والاعتداء علينا بعد سنوات طويلة قضيناها في السجون وتحت الضغوط والهرسلة". وكان عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية قال خلال ندوة صحفية امس الاثنين ان صندوق الكرامة يتطلب حشدا للدعم وتنظيما ماديا لم يتوفر الى حد الآن.
وكانت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بالبرلمان قررت خلال اجتماعها نهاية شهر ماي الماضي مراسلة رئيس الجمهورية حول الاعتذار من الضحايا وطلب تحديد موعد مع رئيس الحكومة لتحديد الخطوات المقبلة لحل الملف..
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