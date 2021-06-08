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تونس المدينة: حجز بضاعة مهربة بقيمة تناهز 300 ألف دينار

Publié le Mardi 08 Juin 2021 - 12:33 قراءة: 0 د, 29 ث
تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من حجز كميّة من الملابس الجاهزة المهرّبة قدّرت قيمتها الماليّة بحوالي 300 ألف دينار، كانت مخفية بـ"نزل شعبي مغلق" بالعاصمة، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الثلاثاء في بلاغ.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على معلومات مفادها "تعمّد شخص استغلال نزل شعبي مغلق بجهة تونس العاصمة لإخفاء بضاعة مهرّبة، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة، بعد التّنسيق مع النّيابة العموميّة، من مداهمة النّزل المذكور وحجز كميّة هامّة من الملابس الجاهزة المهرّبة".


وأذنت النّيابة العموميّة بتحرير محضر في الغرض وإحالة المحجوز على المصالح الدّيوانيّة للتّعهّد بمواصلة الأبحاث وجرد المحجوز.

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