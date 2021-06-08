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تعليق العمل بمحكمة الاستئناف بتونس لمدة اسبوع بسبب تفشي فيروس كورونا

Publié le Mardi 08 Juin 2021 - 12:30 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بتونس الحبيب الترخاني بأنّه تقرّر تعليق العمل بمحكمة الاستئناف انطلاقا من اليوم الثلاثاء وإلى غاية 15 جوان الجاري وذلك بسبب تفشّي وباء كورونا والوقوف على وجود إصابات بالعدوى في صفوف العديد من القضاة والكتبة وأعوان الأمن بالمحكمة.

وبيّن الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه وتبعا للوضع الوبائي الخطير الذي تمّ معاينته بالمحكمة تقرّر تعليق جميع الجلسات المدنيّة والاستعجالية والجناحية والجنائيّة ودوائر الاتهام بما في ذلك التحريرات المكتبيّة وجلسات أداء اليمين لمدّة أسبوع واحد.
كما أكد أنّه يستثني من هذا القرار القضايا الاستعجالية شديدة التأكّد ومطالب الطعون والبت في وضعيّة المفتّش عنهم.

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