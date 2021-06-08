وزارة التجارة تعلن عن توفر فرصة للتصدير المباشر لأكثر من 7700 طن من زيت الزيتون نحو بريطانيا

أعلنت زارة التجارة، عن الغاء التراتيب الخاصة بتصدير زيت الزيتون في إطار الحصة المعتمدة منذ دخول اتفاق الشراكة التونسي البريطاني حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2021 ما يتيح التصدير المباشر لحصة في حدود 7723 طن.وأضافت الوزارة في بلاغ نشرته، امس الاثنين، انه بامكان مصدري هذه المادة المهتمين بالسوق البريطانية، بعد الغاء هذه التراتيب، الشروع مباشرة في الاستفادة من تصدير هذه حصة من زيت الزيتون. وذكرت ان التوصل الى هذه النتيجة كان بفضل المساعي التي بذلتها تونس لتسهيل إجراءات تصدير هذه المادة نحو بريطانيا.وبيّنت الوزارة ان هذه الحصة تغطي جميع أنواع زيت الزيتون البكر طبقا للتعريفات الديوانية المخصصة في الغرض وانه يمكن للمصدرين استغلال الفرص الواعدة التي تقدمها هذه السوق لتطوير الصادرات الوطنية نحوها.يشار إلى أن تونس صدرت خلال 6 أشهر، من 1 نوفمبر 2020 إلى موفى افريل 2021، ما يعادل 7ر124 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة 991 مليون دينار موزعة على 7ر110 ألاف طن من زيت الزيتون السائب و 24 ألف طن معلبوشهد الانتاج الوطني من زيت الزيتون نقصا هاما وصل إلى حدود 140 ألف طن بالمقارنة مع صابة قياسية بلغت 440 ألف طن خلال الموسم الفارط وفق تصريح ادلى به لـ"وات"، في افريل 2021، المدير التجاري للديوان الوطني للزيت معز بن عمر في تصريح.وتقدر حصة الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون بنحو 56 الف طن سنويا في ظل رغبة تونسية لرفعها وباتت بريطانيا ، بعد اتفاق "البريكست" خارج الاتحاد الأوروبي ما أتاح لتونس فرصة الدخول الى هذه السوق.