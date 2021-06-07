الناقلة الوطنية تبرمج رحلة " "استثنائية" لتأمين عودة التونسيين العالقين بالمغرب

أعلنت الناقلة الوطنية ، الإثنين، عن برمجة رحلة " استثنائية" يوم السبت 12 جوان 2021، ( سيتم الإعلان عن التوقيت قريبا)، ستخصص للمواطنين التونسيين وكذلك الرعايا الأجانب، الموجودين بصفة مؤقتة في المغرب ( سياحة، دراسة، عمل) ولم يتمكنوا من العودة إلى تونس أو إلى بلدانهم الأصلية.ويأتي هذا الإعلان بعد تعليق الديوان الوطني المغربي للمطارات الرحلات الجوية من وإلى تونس من 15 أفريل وحتى إشعار آخر.وشددت الخطوط التونسية، في بيان نشرته تمثيليتها في المغرب، على أهمية الذهاب إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد مغادرة هذه الرحلة الإستثنائية ، المبرمجة يوم السبت 12 جوان 2021 ( ليلة الجمعة 11 جوان إلى يوم السبت 12 جوان ) بمطار محمد الخامس بالمدرج 1 مستوى 0 ( منذ الإغلاق المؤقت للمدرج 2)، للتأكد من عدة وثائق قبل المغادرة، تتعلق بانتشار الوباء.وتدعو تمثيلية الخطوط التونسية بالمغرب، التونسيين وغيرهم من الرعايا الأجانب الراغبين في العودة إلى الذهاب إلى " وكالة المدينة" في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على تذكرة المغادرة أو تعديلها، أو الاتصال بها من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8 و30دق إلى الساعة 16 و30 دق ويوم السبت من الساعة 9 و30 دق إلى الساعة 14 و30 دقيقة مساء.وتضع تمثيلية الخطوط التونسية بالمغرب على ذمة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات الاتصال بالأرقام التالية :05 22 20.14.15 / 05 22 20.14 88/05 22 27.48.07أو على البريد الإلكترونيtunisaircasa@tunisair.ma