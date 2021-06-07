الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 7 جوان 2021

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سيدي بوزيد: انتفاع 16 ألفا و945 مواطنا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"

"سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صفاقس-كوفيد19 : تسجيل 6 وفيات و115 إصابة جديدة واستقرار في المؤشرات المرتفعة للإيواء الطبي

المنستير: حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 37 حالة شفاء

نابل: تسجيل حالة وفاة و100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



قبلي: تسجيل 24 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" واستقرار في عدد الوفيات نهاية الاسبوع المنقضي



بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الاحد، 16 ألفا و945 مواطنا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بلغ بالجهة 6995 شخصا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 74 حالة، أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.يذكر أن عدد المواطنين الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ بولاية سيدي بوزيد 42325 شخصا، وفق ذات المصدر.سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، حالة وفاة و26 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 100 حالة شفاء، وفق ما ذكره كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير السعيدي، في تصريح لـ"وات".وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد الى 10503إصابات مؤكدة، من بينها 8468 حالة شفاء و309 حالات وفاة.وتم ايواء 6 حالات بمستشفيات الجهة، ليصبح العدد الجملي للمقيمين بالمستشفيات 79 مصابا، من بينهم 54 حالة بالمستشفى الجهوي، و3 حالات بالمستشفى المحلي ببئر الحفي، و8 حالات بمستشفى الرقاب، و6 حالات بسيدي علي بن عون، و6 حالات بالمكناسي، وحالتين بمنزل بوزيان.وتتوزع الإصابات المؤكدة الجديدة، على معتمديات سيدي بوزيد الغربية 9 حالات، وحالة اصابة بالمزونة والرقاب، 3 حالات وحالة اصابة بسوق الجديد، والمكناسي 4 حالات، وسيدي بوزيد الشرقية حالة اصابة واحدة، وسيدي علي بن عون 7 حالات.سجلت ولاية صفاقس، بحسب آخر حيين للحالة الوبائية نشرته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين، 6 وفيات و115 إصابة جديدة بوباء "كورونا" من مجموع 445 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الأحد، مقابل تسجيل 89 حالة شفاء جديدة من المرض.كما تشهد الحالة الوبائية في الجهة استقرارا في المؤشرات المرتفعة للإيواء الطبي دون الوصول إلى الطاقة القصوى، حيث يقيم حاليا بأقسام "كوفيد أكسيجين" 175 مصابا بالفيروس، وبأقسام "كوفيد إنعاش" 23 مصابا، وبالمصحات الخاصة 33 مصابا.وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء بلغ 1140 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، والعدد الجملي للحالات الإيجابية المكتشفة وصل إلى 35752 حالة، والعدد الجملي لحالات التعافي من الوباء بلغ 33872 حالة.في المقابل، تتواصل عمليات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، حيث أنجزت المراكز المفتوحة (مركز حديقة الرياضة بشط القراقنة، والمركز الشبابي بطريق الميناء، ومركز ساقية الداير)، 4058 تلقيحا ليبلغ العدد الجملي للملقحين في الجهة إلى حدود يوم أمس 124 ألفا و926 شخصا.ارتفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد، بولاية المنستير، وذلك منذ بداية الجائحة وإلى غاية 5 جوان الجاري، إلى 533 وفاة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بمعتمدية بنبلة، وجملة الإصابات إلى 19 ألفا و717 إصابة، على إثر رصد 33 إصابة إضافية.في المقابل، ارتفع إجمالي المتعافين إلى 18 ألفا و270 بعد شفاء 37 مصابا، وذلك وفق حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة.وتعدّ الجهة إلى غاية 5 جوان الجاري، 914 حالة نشطة، و94 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات بالجهة، من بينها 27 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، الذي سجل نسبة إشغال لأسرة "كوفيد" بلغت 84 فاصل 4 في المائة. وارتفعت النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 59 فاصل 5 في المائة.وتصنف ولاية المنستير مجددا "ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا"، مسجلة 102 من الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة. وتعدّ الجهة إلى غاية 5 جوان الجاري 8 معتمديات "ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا"، حيث تتراوح الإصابات بها لكلّ 100 ألف ساكن بين 214 إصابة بالوردانين و103 بالمنستير.وصنفت 3 معتمديات أخرى "ذات اختطار مرتفع" وهي كل من جمال بـ93 إصابة، والمكنين 90 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر 62 إصابة، ومعتمديتي قصيبة المديوني (37 إصابة) وزرمدين (25 إصابة) "ذات مستوى اختطار متوسط".من جانب آخر، سجّل أعوان الصحة على مستوى المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير وقصر هلال والمكنين والفريق المتنقل، تلقيح مجموع 46 ألفا و708 شخصا، من بينهم 26 ألفا و25 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 مارس الفارط الى غاية 6 جوان الجاري.وأمكن، أمس الأحد، تلقيح مجموع 1648 شخصا بالجرعة الأولى، و128 شخصا بالجرعة الثانية، لتتطور بذلك نسبة التغطية الجهوية بالجرعة الأولى إلى 7 فاصل 77 في المائة، والجرعة الثانية إلى 4 فاصل 33 في المائة.سجلت ولاية نابل أمس الاحد حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد تعود لرجل أصيل معتمدية قرمبالية يبلغ من العمر 55 سنة، ليبلغ مجموع الوفيات 738 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليميوأبرز السليمي في تصريح لصحفية (وات)، أن التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول فيروس "كورونا" المستجد والبالغ عددها 291 تحليلا أسفرت عن تسجيل 100 إصابة جديدةن ليبلغ بذلك مجموع الإصابات المكتشفة 22257 حالة منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى ان نسبة التحاليل الإيجابية قدرت ب 35 بالمائةوأوضح أن عدد الحالات النشيطة، أي التي لاتزال حاملة للفيروس، بلغ 1295 حالة من بينها 109 حالات تقيم بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصةافاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد (وات) بانه تم تسجيل 24 حالة اصابة جديدة بفيروس "كورونا" موفى الاسبوع المنقضي تم اثبات 16 منها من بين العينات التي خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبليواضاف انه تم التفطن لباقي الحالات عن طريق التحاليل السريعة او من قبل مخابر خاصة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول حالة اصابة في شهر مارس من سنة 2020 الى اليوم الى 7758 حالة منها 7314 حالة تعافي و143 حالة لا تزال مصنفة نشطةواشار الحداد الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس ليظل اجمالي عدد الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي مستقرا في حدود 301 حالةويظهر احدث تحيين لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسب المعتمديات احصاء 1960 اصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية منها 18464 حالة تعافي و45 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 51 حالة وفاة فيما، وسجلت بمعتمدية قبلي الجنوبية 1855 حالة اصابة تعافت منها 1759 حالة ولا تزال 29 حالة نشطة مع تسجيل 67 حالة وفاةوبمعتمدية دوز الشمالية تم الى حد الان رصد 1654 حالة اصابة مؤكدة تعافت منها الى اليوم 1575 حالة فيما لا تزال 11 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 68 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 751 حالة اصابة بالفيروس منها 705 حالات تعافي ولا تزال 10 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 36 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 1165 حالة اصابة منها 1061 حالة تعافي و45 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 59 حالة وفاةوتم في معتمدية الفوار احصاء 358 حالة اصابة مؤكدة منها حالتان مصنفتان نشطة مع تسجيل 18 حالة وفاة، اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تم رصد 14 حالة اصابة الى حد الان توفيت منها حالتين وتعافت باقي الحالات الى جانب وجود حالة اخرى لا تزال نشطة لم يتم الى حد الان تحديد مكانها.