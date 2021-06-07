جندوبة: تقدم لافت للقائمات المستقلة في الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية عين الصبح الناظور وتراجع للقائمات الحزبية

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افضت النتائج الاوليّة للانتخابات البلدية الجزئية المتعلقة ببلدية عين الصبح الناظور بمعتمدية طبرقة والتي أجريت يوم امس الاحد، الى تصدّر قائمة "الإقلاع" وهي قائمة مستقلة، لائحة الفائزين بحصولها على 7 مقاعد.وتلت قائمة "الاقلاع" قائمة "الخُمسة" وهي أيضا قائمة مستقلة تحصلت على 4 مقاعد، فقائمة "التحدي" وهي أيضا مستقلة في الترتيب الثالث بحصولها على 4 مقاعد، فيما تحصلت قائمة حركة النهضة على مقعدين وقائمة حركة الشعب على مقعد واحد من مجموع 18 مقعدا يمثلون العدد اللازم لأعضاء مجلس البلدية المحدثة سنة 2016، وفق ما أفاد به صباح اليوم الاثنين مصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وبلغت نسبة الاقتراع في صفوف المدنيين الذين ادلوا بأصواتهم، الى حدود الساعة السادسة من مساء يوم امس الاحد توقيت اغلاق صناديق الاقتراع، 22.88 بالمائة موزعة بين 32.99 بالمائة بالنسبة لإقبال النساء و67.01 بالمائة بالنسبة لإقبال الرجال، ولم تتعدّ نسبة اقبال العسكريين ووحدات الامن الداخلي الذين ادلوا بأصواتهم اول امس السبت 6.93 بالمائة، حسب الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة التى بينت في تقرير لها ان عدد المسجلين لهذه الانتخابات الجزئية بلغ 10842 وزّعوا على 13 مركز اقتراع.وكان 07 أعضاء من المجلس البلدي عين الصبح الناظور قد قدموا في 27 جانفي المنقضي استقالتهم مستندين في ذلك الى ضعف أداء رئيس البلدية وكاتبها العام وعدم الشروع في انجاز مشاريع وعدم هضم الاعتمادات المخصصة للبلدية والبالغة نحو 2.9 م د، لينضاف اليهم في ما بعد عدد اخر من المستقيلين، ما استوجب حل المجلس وإقرار انتخابات جزئية.وفي الانتخابات البلدية التي أجريت في ماي 2018 تحصلت القائمة المستقلة "الإقلاع" على 6 مقاعد وقائمة "النجاة" المستقلة على 3 مقاعد وقائمة "البناء والتأسيس" وهي أيضا قائمة مستقلة على 4 مقاعد وقائمة حركة النهضة على مقعدين وحركة نداء تونس على مقعد واحد وحزب حراك تونس للإرادة على مقعد واحد والجبهة الشعبية على مقعد واحد أيضا.يذكر ان عدد المجالس التي تم حلها منذ تاريخ اجراء اخر انتخابات بلدية في ماي 2018 بلغ 30 مجلسا، وفق ما تؤكده بلاغات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بينها مجلس بلدية عين الصبح الناظور.