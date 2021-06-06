نصاف بن علية: رغم تحسن الوضع الوبائي لا تزال ولاية مدنين ضمن الولايات ذات مستوى انذار مرتفع جدا

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لا تزال ولاية مدنين مصنفة في مستوى انذار مرتفع جدا رغم تقلص عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا، وفق ما اكدته مديرة المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة والناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية.واوضحت بن علية، لدى حضورها اليوم جلسة اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا المنعقدة باشراف والي مدنين حبيب شواط، انه رغم تقلص حالات الاصابة بفيروس كورونا من اسبوع الى اخر فان نسبة ظهور الحالات يتراوح بين 50 و100 حالة على مائة الف ساكن وهي نسبة مرتفعة جدا ومؤشر على وجود عدوى منتشرة.وقالت ان نسبة الحالات الايجابية تبقى اقل بكثير من المستوى الوطني اذ بلغت هذا الاسبوع بولاية مدنين 7,7 بالمائة مقابل 20 بالمائة على المستوى الوطني الى جانب تراجع نسبة الايواء بالمستشفيات وتقلص عدد الوفايات اليومية حسب قولها.واعتبرت ان تسجيل مثل هذه المؤشرات الايجابية يتطلب مواصلة العمل بالاجراءات الوقائية والعمل على مختلف النقاط الايجابية التي اعتمدها الجهة في تطويقها لفيروس كورونا ومعالجتها للوضع الوبائي ومنها بالخصوص وضع مركز جهوي لعزل الحالات الايجابية، وتنظيم الاسواق الاسبوعية واعادة توزيعها وفتح المساجد لصلاة الجمعة لتخفيف عدد المصلين واجراءات اخرى لمنع التجمعات واقرار خطة واستراتيجية جهوية للتعاطي مع المهاجرين من عمليات الانقاذ البحري.ودعت السلط الجهوية وزارة الصحة الى الترفيع في عدد مراكز التلقيح وتوفير فرق متنقلة ميدانية للتسجيل والتلقيح مع ادراج اعوان البلديات المكلفين بدفن موتى كوفيد اولوية التلقيح.ووفق ما قدمه مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز فان عدد الاصابات الجملية بفيروس كورونا وصل بالجهة الى 15152 حالة مقابل 14195 حالة شفاء و632 حالة وفاة لتسجل حالا الشفاء نسبة 93 فاصل 7 بالمائة والوفايات نسبة 4 فاصل 2 بالمائة.اما حملة التلقيح فقد مكنت من تطعيم 42366 شخصا من جملة 64992 مسجل منهم 11729 شخصا تخلفوا عن موعدهم وتبقى نسبة المسجلين في منظومة ايفاكس ضعيفة .ومثلت الجلسة فرصة لطرح بعض الصعوبات ومنها بالخصوص التي تتعلق بموقع الولاية كمنطقة عبور ومنطقة حدودية يمر منها عديد المسافرين وعديد المهاجرين غير النظاميين وهو ما يطرح مشاكل على مستوى صعوبة ومحدودية تطبيق الاجراءات الصحية بالمعابر الحدودية وخاصة لمنع السلالات الخطيرة او التعامل مع المهاجرين من الذين يتم انقاذهم عبر البحر .