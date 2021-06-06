النقابة الوطنية للصحفيين تدعو الحكومة إلى التسريع في حسم مسألة التعيينات على رأس وكالة تونس إفريقيا للأنباء و الإذاعة التونسية

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة إلى التسريع في حسم مسألة التعيينات على رأس موسستي وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسسة الإذاعة التونسية مع احترام معايير جدية ومهنية محمّلة إياها المسؤولية فيما ما آلت إليه الأوضاع في مؤسسات الإعلام العمومي من تدهور ظروف العمل وتعفن المناخ الاجتماعي.وفي بيان اصدرته النقابة اثر انعقاد مكتبها التنفيذي اليوم الأحد، الذي خصص للتداول في الوضع العام بالبلاد وأبرز الإشكاليات والملفات المطروحة، اكدت عدم انخراطها في منطق المحاصصات والتزكيات في التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي محذّرة من أي تعيين يقوم على أساس المحاباة وعدم الكفاءة.وندّدت بتصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحفيين وضرب حرية الصحافة والتعبير والاعلام، وانتهاك حق النفاذ إلى المعلومة ومواصلة العمل بمناشير داخلية تتنافى مع حق الصحفي والمواطن في الحصول عليها، وهو ما يمثل انتكاسة مخيفة على وضع حرية الصحافة والتعبير.وحذّرت النقابة من خطورة تواصل الأزمة السياسية في ظل وضع صحي واقتصادي واجتماعي خطير داعية الأطراف المعنية إلى تغليب المصلحة الوطنية.كما ندّدت أيضا بتلكؤ الحكومة في صرف الاعتمادات المخصصة للمؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا محذّرة في الآن نفسه أصحاب المؤسسات الخاصة من انتهاك حقوق الصحفيين بتعلة الأزمة الوبائية.من جهة أخرى سجّلت النقابة بارتياح تقدم مسار إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمؤسسة الإذاعة التونسية، ومسار التفويت في إذاعة شمس اف ام مطالبة في الآن نفسه بالإسراع في الحسم في ملف مؤسستي دار الصباح وكاكاتوس برود بما يضمن ديمومتها و حقوق الصحفيين والعاملين فيها.كما جدّدت تمسكها بالإسراع في اصدار الأمر المتعلق بتشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار الذين طالت بطالتهم داعية عموم الصحفيين إلى مزيد الالتزام بميثاق شرف المهنة وتجسيد مبدأ التضامن ووحدة الصف الصحفي.