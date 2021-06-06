تنظيم لقاءات عمل افتراضية بين تونس والبنين يوم 10 جوان 2021

أعلن مركز النهوض بالصادرات عن تنظيم لقاءات العمل الافتراضية بين رجال الأعمال في تونس والبنين يوم 10 جوان 2021 من الساعة 11 الى 12:30، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالبنين.وستشارك في هذه اللقاءات المؤسسات البنينية الناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقات المتجددة والوحدات الفندقية والمطاعم...ودعا مركز النهوض بالصادرات المؤسسات التونسية المهتمة الى ضرورة تأكيد مشاركتهم في أجل اقصاه يوم 7 جوان 2021.