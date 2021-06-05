صفاقس: إنطلاق عملية إقتراع الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدائر

وات -

انطلقت، اليوم السبت، عملية إقتراع الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس، وفق ما ذكره المنسق الجهوي للإدارة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات صفاقس1، ناجح بلغيث.وأفاد، ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، بأن عملية الإقتراع بالنسبة لهذه الفئة من الناخبين، قد انطلقت في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم، مشيرا الى أن نسبة المشاركة بلغت إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، صفر بالمائة.وأضاف، أنه تم تخصيص 10 مراكز اقتراع، و52 مكتب اقتراع لفائدة المدنيين الذين سيدلون غدا الأحد، بأصواتهم للإنتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدائر.وأشار، في هذا السياق، إلى أن عدد القائمات التي ترشحت للإنتخابات الجزئية لبلدية ساقية الدائر هي 6 قائمات، تتوزع إلى قائمة حزبية، وقائمة ائتلافية، إبى جانب 4 قائمات مستقلة.