48 سنة سجنا في حق قيادي داعشي و 6 أشهر سجنا في حق شقيقه الاصغر

باب نات - قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق قيادي داعشي كلفه التنظيم بتدريب المقاتلين على استعمال الأسلحة والمتفجرات ثم اصبح سياف داعش .



كما اصدرت المحكمة حكما ب6 أشهر سجنا في حق شقيقه الذي كان يتباهي به وينزل صوره وهو حامل لسيف وكلاشنكوف على موقعه بالفايس بوك .



