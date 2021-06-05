   Kadhem - اش جبرك على المر  

48 سنة سجنا في حق قيادي داعشي و 6 أشهر سجنا في حق شقيقه الاصغر

Publié le Samedi 05 Juin 2021 - 09:52 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق قيادي داعشي كلفه التنظيم بتدريب المقاتلين على استعمال الأسلحة والمتفجرات ثم اصبح سياف داعش .

كما اصدرت المحكمة حكما ب6 أشهر سجنا في حق شقيقه الذي كان يتباهي به وينزل صوره وهو حامل لسيف وكلاشنكوف على موقعه بالفايس بوك .

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