قطاع المطاعم السياحية يستقطب 16 ألف عامل بصفة مباشرة و يوفر أكثر من 90 ألف موطن شغل بصفة عرضية (الجامعة التونسية للمطاعم السياحية )

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أفاد النائب الأول لرئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية فؤاد بوسلامة، الخميس، أن قطاع المطاعم السياحية يستقطب حوالي 16 ألف عامل وعاملة بمختلف اختصاصاتهم بصفة مباشرة، ويوفر أكثر من 90 ألف موطن شغل بصفة عرضية.وأضاف بوسلامة خلال جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار مع كل من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للمطاعم السياحية، أن المطاعم السياحية المصنفة من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة، منتصبة في 373 مؤسسة سياحية بطاقة استيعاب تقدر ب 37 ألف و 365مقعدا، وبرقم معاملات يتجاوز 378 مليون دينار سنويا باعتبار القطاعات والمهن والحرف التي تنتعش حولها.وقال في ذات السياق، إن الكثير من الدول أصحبت تتيح كل السبل اللازمة لتعزيز سياحة المطاعم، لإسهامه بشكل كبير في إحداث ميزة تنافسية تجعل من الكثير من الدول متواجدة على لائحة السياحة العالمية، منوها أن القطاع يواجه العديد من الصعوبات أساسها القوانين التي تعود إلى ما قبل الاستقلال، والتي تحول دون تحقيق الجدوى المنشودة من سياحة الطعام.وشدد بوسلامة، على وجوب تكوين لجنة برلمانية تخصص للقطاع السياحي والثقافي والصناعات التقليدية، تدرس بصفة تشاركية مع أهل المهنة التشريعات الضرورية المواكبة للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وتنسجم مع تطلعات شريحة هامة من المجتمع التونسي.وأفاد في ذات السياق، أن الجامعة التونسية للمطاعم قد انكبت على إعداد مشروع لعرضه على الشركاء في المهنة، يتمثل في تنظيم الأيام البرلمانية السياحية لتقريب التشريعات من المشاغل الحقيقية للقطاع السياحي.وذكر النائب الأول لرئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية، بأن أصحاب المهنة قد بادروا سنة 2014 بتأسيس هيكل قانوني يجمعهم حول أهداف وطنية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية تم تحديدها في ثلاث مراحل رئيسية، على غرار الرسكلة والتكوين وتأهيل المطاعم السياحية، وتطوير القوانين والتشريعات والتراتيب المنظمة للقطاع ومراجعتها ، والتسويق لمخزون تراث الطبخ التونسي والتعريف به عبر العالم.وأضاف في هذا الإطار ، أنه تماشيا مع متطلبات العصر الحديثة في إدارة الشأن العام، اعتمدت الجامعة على آليات الحوكمة والشفافية والاحتكام إلى قواعد اختيار قياداتها، وهي اليوم عضو بالمنظمة العالمية للطهاة، وعضو مكتب صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياح، وعضو اللجنة المشتركة للقطاع السياحي، وعضو لجنة تصنيف للمطاعم السياحية.