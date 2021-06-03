الفيفا يعلم النادي الافريقي بغلق ملف اللاعبين الكاميرونيين نيكولا سارج وديدييه روستان نهائيا

اعلن النادي الإفريقي عن تلقيه مراسلة رسمية يوم الخميس من الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تؤكد رسميا ونهائيا غلق ملف لجنة الاخلاقيات لقضية اللاعبين الكاميرونيين نيكولا سارج وديدييه روستان.واشار النادي الافريقي في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الى ان هذه القضية تعتبر "الأخطر من نوعها نظرا للعواقب التاديبية التي كانت تهدد ديمومة النادي بصفة جدية".وتوجه النادي الافريقي في بيانه بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم على مساندتها واللجنة القانونية للنادي على مجهوداتها.يذكر أن اللاعبين الكاميرونيين نيكولا سارج وديدييه روستان لهما حكما باتا يقضي بحصولهما على مبلغ يقارب 500 الف يورو كتعويض عن قطع التعاقد بصفة أحادية الجانب من قبل النادي الافريقي.وكان النادي الافريقي تعاقد مع نيكولا سارج وديدييه روستان سنة 2018 لكنهما لم يلعبا اي مباراة بالوان الفريق بسبب عدم حصولهما على التاهيل القانوني من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم في غياب ما يفيد خوضهما 10 مقابلات دولية مع المنتخب الكاميروني.