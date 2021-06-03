رئيس منظمة الأعراف يدعو إلى إقامة شراكة تونسية فرنسية مع ليبيا

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دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، إلى إقامة شراكة تونسية فرنسية مع ليبيا.وصرح ماجول، الخميس، متوجها إلى رئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستكس، خلال الملتقى الاقتصادي التونسي الفرنسي الذي تمحور حول " الشراكة التونسية الفرنسية لمنصة ابتكار إقليمية" قائلا، " بينما تستعد ليبيا حاليا لإعادة تعميرها، ندعوكم إلى شراكة منظمة ومربحة للجانبين مع أصدقائنا الليبيين".وشدد على أن " تونس التي تأثرت بشكل مباشر بالأزمة في ليبيا سعت دائما إلى تحقيق الحل السياسي للأمم المتحدة من أجل استعادة السلام والاستقرار والوحدة في ليبيا"، مهنئا بتنظيم الانتخابات في ليبيا خلال نهاية سنة 2021.وبناء على هذه الدعوة، أكد رئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستاكس، أن " فرنسا ستتفاعل بشكل إيجابي وسريع لإرساء هذه الشراكة التونسية الفرنسية مع ليبيا، بالتنسيق مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جون إيف دريان.من جهته، أكد رئيس وفد منظمة الأعراف الفرنسية، باتريك مارتان، أن " هذه العلاقة الوثيقىة بين تونس وليبيا تشكل بوابة للمؤسسات الفرنسية" مبينا، أنه سيبحث سبل مزيد تعزيز هذه الشراكة مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.شيراز