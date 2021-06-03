المسلك السياحي بأريانة : تثمين الموروث المادي واللامادي وتوظيفه للنهوض بالجهة (المندوبة الجهوية للثقافة)

وات -

انطلقت المندوبية الجهوية للثقافة بأريانة في تحديد المسلك السياحي بولاية أريانة منذ شهر ديسمبر 2020، بمشاركة المعهد الوطني للتراث والإدارة العامة للتراث بوزارة الثقافة والسلط الجهوية، وفق ما أفادت به /وات/ المندوبة الجهوية للثقافة بأريانة سميرة العموري.وأوضحت المتحدثة في تصريح لـ/وات/ أن تحديد الخطوط الكبرى للمسلك تم وفق مقاربة شاملة، تقوم على تثمين الموروث المادي واللامادي بالجهة، وتوظيفه للنهوض بالنشاط السياحي والثقافي والتجاري بالجهة.وأضافت أنه تم في هذا السياق القيام بجرد للوقوف على ما تزخر به الجهة من مخزون تراثي وحضاري لامادي بالإضافة إلى المعالم التاريخية التي يمكنها لعب دور مهم في جذب السياح ودفع نسق التنمية وخلق مواطن الشغل بالمناطق التي يشملها المسلك السياحي.وأشارت إلى أنه يجري الآن بعد تحديد قائمة المعالم والمواقع الأثرية وتحديد قائمة المخزون التراثي اللامادي التي سيتم إدراجها ضمن هذا المسلك، جمع الدراسات التاريخية والعلمية المتعلقة بها، من خلال إرساء شراكات مع الجامعات التونسية ومراكز البحث المتخصصة كما سيتم تسجيلها في السجل الوطني للتراث.وبينت المندوبة الجهوية للثقافة أنه يجري البحث عن التمويلات اللازمة لتهيئة وصيانة هذه المعالم عن طريق الشركاء المحليين مثل البلديات أو من خلال الاتفاقيات التي يمكن للمجالس البلدية عقدها مع المانحين العالميين وفق التراتيب الجاري بها العمل والتي تضمنتها مجلة الجماعات المحلية.وبخصوص القائمة الأولية للمعالم التاريخية التي يشملها هذا المسلك، أشارت العموري إلى أنها تشمل المدينة العتيقة بأريانة وقصر برج البكوش وقصر رافو وقصر بن عياد ومقام سيدي عمار، كما تشمل قنطرة بنزرت والمدينة العتيقة وبئر العرايس ومقام سيدي مبارك بقلعة الأندلس ومقام سيدي عمر بوخطيوة برواد بالإضافة إلى مقام سيدي ثابت والمعصرة التقليدية.أما قائمة التراث اللامادي فتضم التراث الغذائي والفلاحي والحرفي على غرار الفراشية وصناعة شباك الصيد وعصير القرع بقلعة الأندلس، بالإضافة الى الفروسية بسيدي ثابت والتراث الشفوي برواد، والمرقة الحلوة والطريزة وتقطير الورد في أريانة، وهي قائمة قابلة للتطوير والإضافة.