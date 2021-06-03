مستقبل سليمان يعلن عن عقد جلسته العامة الانتخابية يوم 7 جويلية القادم

يعقد مستقبل سليمان جلسته العامة التقييمية والإنتخابية يوم 7 جويلية المقبل حسب ما اعلنه النادي يوم الخميس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.واضاف المصدر ذاته ان باب الترشحات سيفتح يوم 23 جوان الجاري وذلك إلى غاية يوم 6 جويلية القادم.واعلنت الهيئة المديرة الحالية التزامها بعدم الترشح في صورة وجود قائمة مترشحة لأخذ المشعل مشيرة الى انه في صورة عدم تقدم اي قائمة إلى حدود 6 جويلية ستنعقد الجلسة العامة التقييمية وتؤجل الجلسة العامة الإنتخابية مع تعيين هيئة تسييرية إلى حين توفر الترشحات.وكان مستقبل سليمان قدم موسما استثنائيا في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باحرازه المركز الرابع في جدول الترتيب العام الى جانب بلوغه الدور ربع النهائي لكاس تونس قبل خروجه يوم الاربعاء من المسابقة على يد النادي الافريقي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد.