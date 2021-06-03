الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تندد بقرار الحكومة الزيادة في أسعار بعض المواد وتدعو الى التراجع فورا عنها

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نددت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل في بيان أصدرته اليوم الخميس، بقرار الحكومة التونسية الزيادة في أسعار الحليب والسكر والنقل العمومي والماء.ودعا المكتب التنفيذي للكنفدرالية التونسية للشغل الحكومة إلى التراجع فورا عن هذه الزيادات "المشطة"، حسب وصفه، معتبرا انها "اجراءات تعسفية وضرب للمقدرة الشرائية للشغيلة والفئات الشعبية وتعميق للفوارق الاجتماعية".وأشار الى ان هذه الاجراءات ستؤدي الى "تفاقم الوضع المعيشي والى مزيد تعميق الأزمة السياسية التي يشهدها نظام الحكم الحالي على حساب الشعب التونسي"، وفق نص البيان.يشار الى انه انطلق منذ يوم 1 جوان الجاري اعتماد تعريفة جديدة بالنقل العمومي (الحافلات والمترو) بعد اقرار الترفيع فيها، وزيادة في مادة السّكر الأبيض السّائب الموجه للاستهلاك العائلي، بقيمة 250 مليم للكلغ الواحد، اضافة الى تطبيق تسعيرة جديدة لمياه الشرب بحسب الاستهلاك لكل ثلاثة أشهر.