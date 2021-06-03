بن عروس: بلدية حمام الشط تنبه ديوان التطهير من خطورة سكب مياه الصرف الصحي في قنوات تصريف مياه الأمطار وتنظر فى امكانية التوجه للقضاء

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بعد تدفق غير مسبوق لمياه الصرف الصحي على مستوى الواجهة البحرية لضاحية حمام الشط وتكرر تدفقها في عدد من الانهج، قامت بلدية حمام الشط بإجراء معاينة عن طريق عدل تنفيذ لتحديد الاضرار والنظر في إمكانية التوجه للقضاء لحماية المتساكنين وضمان حقهم في بيئة نظيفة وشاطئ نظيفوبين رئيس بلدية حمام الشط نزار مقري ل(وات) ان ذلك جاء بعد ان قامت البلدية بمراسلة ديوان التطهير للتنبيه إلى خطورة هذا الخرق البيئي والذي تسبب في أضرار ظاهرة على المحيط ونوعية الهواء بسبب الروائح الكريهة التي عمت عديد النقاطواضاف ان البلدية كانت على وشك استكمال مشروع تصريف مياه الأمطار بحمام الشط وبصدد الانتهاء من جهر القنوات كأحد المشاريع الأساسية التي ركزت البلدية جل إهتماماتها عليها خلال الفترة الماضية حتى تتمكن من حل معضلة الفيضانات رغم الكم الهائل من العوائق والعراقيل التي وقع اكتشافها على غرار التداخل في بعض النقاط مع قنوات التطهير، واشار الى انه تمت افادة مصالح الديوان الوطني للتطهير بالامر لمعاينة حجم الضرر البيئي المحدث.وينتظر، وفق نفس المصدر، بعد اجراء هذه المعاينة ان يتخذ المجلس البلدي خلال اجتماعه مساء اليوم عددا من القرارات ، للدفاع عن حق متساكني المدينة في محيط نظيف وبيئة سليمة.