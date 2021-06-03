اعوان الحرس الوطني بدوار هيشر يوقعون بمراهق ارتكب جريمة قتل

وات -

تمكن اعوان مركز الحرس الوطني بدوار هيشر، فجر اليوم الخميس، من ايقاف شاب قد تورط مساء امس في جريمة قتل جدت بأحد الاحياء السكنية بالمنطقة، وفق ما افاد به مصدر امني صحفية (وات)وبين ذات المصدر، انه على اثر تفطن الجيران لصياح كهل كان تلقى طعنتين بسكين وأعلامهم اعوان الحرس الوطني بالحادثة، تم التحول على عين المكان، ليعثروا على الضحية ميتا في بهو منزله.وتبين، وفق ما وصلت اليه الابحاث التى اجريت مع الجيران، ان الضحية كان يعيش بمفرده بعد وفاة والديه، وتم حصر الشبهة في احد الشبان وهو مراهق في ال17 من عمره، تحصن بالفرار، الا انه وبعد تكثيف البحث في المنطقة تم الايقاع به في ظرف وجيز، ليعترف بارتكاب الجريمة بعد خلاف مع الضحية.