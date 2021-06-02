سعيد يكلف الإدارة العامة للصحة العسكرية بالتكفل بعدد من المصابين بفيروس كورونا من ولاية سيدي بوزيد

كلف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الإدارة العامة للصحة العسكرية بالتكفّل بعدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا من ولاية سيدي بوزيد، ونقلهم إلى المستشفيات العسكرية بتونس وقابس وصفاقس.ويأتي هذا التكليف، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الاربعاء عن رئاسة الجمهورية، في إطار متابعة رئيس الدولة المستمرّة لتطوّر الوضع الصحّي العام بالبلاد في ظلّ تواصل تفشّي فيروس كوفيد-19.وأشار البلاغ ذاته، إلى وصول ثلاث وحدات لإنتاج الأوكسجين الطبي إلى تونس، سيقع تركيزها بالمستشفيات الجهوية بكلّ من سيدي بوزيد وتطاوين وصفاقس، وذلك تجسيدا للاتفاق الحاصل بين رئيس الدولة والرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، بمناسبة اللقاء الذي جمعهما يوم 18 ماي 2021 بباريس.