عائلة تفقد مسكنا تشغله منذ 70 سنة بأريانة، تطلق نداء لاسترداد حقها في السكن (ندوة صحفية)

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خمسة أيام بعد اقتحام القوة العامة منزل السيدة المسنة محرزية الطرابلسي (83 سنة) وعائلتها وإخراجها منه لفائدة المشتري، وهو أحد رجال الأعمال العقاريين، أطلقت العائلة المتضررة نداء الى السلطات للتدخل لإبقائها في مسكنها، وهو معلم ثراثي "كان بالأحرى وضعه ضمن سجل التراث الوطني" من بين المعالم الموجودة بولاية آريانة، حسب ما أعلنت عنه "لجنة دعم للحق في السكن، خلال ندوة صحفية عقدتها، الاربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.وقالت محرزية الطرابلسي، إنها تسوغت هذا المسكن وسكنته منذ قرابة 70 سنة، وإنها متمسكة بالسكن فيه خاصة وأن "المالكين الجدد للبيت ومشتريه في السر، لا يعتزمون العيش فيه بل ينوون هدمه وبناء مساحة تجارية على انقاضه"، على حد روايتها.وأفاد شكري لطيفي عضو "لجنة دعم الجدة محرزية وعائلتها من أجل الحق في السكن" بأن المنزل "قديم وأثري، ويعود بناؤه الى أكثر من قرن، هو من آخر البيوت العتيقة ذات المعمار الأندلسي العتيق المتبقية في وسط مدينة آريانة القديمة. ويقع مباشرة قبالة زاوية الولي سيدي عمار وقرب الجامع القديم"، وهو ما اعتبرته لجنة الدعم "استخفافا بتاريخ البلاد وتراثها الثقافي والمعماري".من ناحية أخرى، طالبت العائلة المتضررة من قرار الإخلاء، بالافراج عن أحد أبنائها الموقوف إثر بقائه معتصما أمام المسكن، ووجهت إليه تهم، منها "هضم جانب موظف"، بسبب محاولة تصديه باسم عائلته، لقرار الإخلاء.وفي "الحد الأدنى، تطالب العائلة بتوفير بيت لائق لها وفي نفس مستوى البيت الذي كانت تعيش فيه وبنفس المنطقة التي سكنتها طيلة حياتها"، محملة "الوالي وبقية السلطات مسؤولية عواقب قرار التفويت وعدم الإستجابة لمطالب العائلة"، حسب ما جاء في الندوة الصحفية.