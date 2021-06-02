انفجار معمل الاسفلت بقابس: أحكام بالسجن ضدّ 6 أشخاص من أجل جريمتي القتل عن غير قصد وإلحاق أضرار بدنية بالغير

وات - أصدرت عشية اليوم الدائرة الاولى بالمحكمة الابتداية بقابس حكمها في ما يعرف بقضية معمل الاسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس الذي جد فيه يوم 13 مارس 2021 انفجار هائل راح ضحيته 06 أشخاص.



وقضت هذه الدائرة وفق ما افاد بذلك لمراسل (وات) مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة القاضي أيمن بهلول في حق خمسة متهمين في هذه القضية بالسجن مدة سنة وستة أشهر (06) من أجل جريمتي القتل عن غير قصد وإلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم اخذ الاحتيطات والاهمال والتقصير فيما قضت في حق المتهم السادس بسنة سجن مع النفاذ العاجل بخصوص جريمة القتل عن غير قصد.

ومن جهة أخرى تم تغريم المتهمين لفائدة القائمين بالحق الشخصي أهالي ضحايا الانفجار بالتعويض مدنيا لفائدتهم بمبالغ مالية تراوحت بين 120 الف دينار و360 الف دينار.



