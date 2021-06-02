محمد الفاضل كريم: الإشكال بخصوص العملة الرقمية في تونس تشريعي بامتياز

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قال وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد الفاضل كريم إن الإشكالية بالنسبة إلى الرقمنة والدفع عن طريق الهاتف في تونس ،تشريعية بامتياز وهو موضوع نقاش متواصل مع محافظ البنك المركزي.وأضاف في تصريح إعلامي على هامش مشاركته اليوم الأربعاء، بالعاصمة، في افتتاح قمة تونس الرقمية في نسختها الخامسة، أنه من غير المعقول استعمال مجلة الصرف التي تعود إلى 1970، في ظل التطورات السريعة والمتتالية في تونس وفي العالم.ولفت إلى أن تكنولوجيا الدفع عن طريق الهاتف موجودة في تونس منذ 2007 و2008، موضحا أن استعمال العملات المشفرة لا بد من تقنينه وأن هناك فراغ تشريعي لا بد من تجاوزه وأن البنك المركزي يفكر في استعمال عملة رقمية، و وزارة تكنولوجيا الاتصال تقدم له الدعم على الجانب التكنولوجي التقنيوذكر أن الانتقال الرقمي يقوم على ثلاثة مبادئ أولها التكنولوجيا والتحكم فيها وثانيا الإرادة وثقافة الرقمنة التي تحتاج إلى مجهود كبير لتغييرها وثالثا المجال التشريعي ولكن للأسف مازال هناك نقص كبير ، مضيفا قوله "كنا تقدمنا خطوة في مجال الإدارة الالكترونية بالقوانين التي تم سنها خلال سنة 2020 لكن يجب مواصلة العمل في مجال الدفوعات الالكترونية"وقال في هذا السياق"إن أزمة الكوفيذ أثبتت أهمية الرقمنة ودفعت إلى إيجاد حلول"، مشيرا إلى أن قطاع التكنولوجيا نجح في إنجاز عمل جبار لمرافقة عديد الهياكل للحد من آثار الجائحة وهو عمل يجب البناء عليه مستقبلا".