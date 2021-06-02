سليانة : السيطرة على حريق نشب بالعربة الأخيرة بالقطار القادم من العاصمة في اتجاه الكاف

وات - تمكّن أعوان و إطارات الحماية المدنية بسليانة ظهر اليوم الإربعاء من السيطرة على حريق نشب بالعربة الأخيرة بالقطار القادم من تونس العاصمة في اتجاه ولاية الكاف على مستوى منطقة سيدي عياد من معتمدية العروسة.



وكشف مصدر مسؤول من الحماية المدنية لمراسلة (وات) أن الحريق نشب بمحرك العربة الأخيرة ( قاطرة ثانية) نتيجة عطب فنّي دون تسجيل أية إصابة في صفوف المسافرين.

من جهته، أكّد مصدر من الحرس الوطني أن العربة الأخيرة كانت شاغرة، لافتا إلى أنه تم تأمين نقل المسافرين على متن حافلة إلى ولاية الكاف.



