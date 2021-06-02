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علي يوسف يعزز رسميا صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم

Publié le Mercredi 02 Juin 2021 - 14:06 قراءة: 0 د, 20 ث
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاربعاء، ان علي يوسف لاعب فريق هاكن السويدي امضى الوثائق الضرورية الذي ينتمي بموجبها رسميا إلى المنتخب التونسي لكرة القدم.

ويشغل علي يوسف (20 سنة)، الحامل للجنسيتين التونسية والسويدية، خطة جناح ايسر.


وهو موجود حاليا ضمن قائمة لاعبي المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض ثلاث مقابلات ودية مع كل من الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.



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