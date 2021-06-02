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إطلاق اسم المفكر هشام جعيّط على الدورة الثالثة للمعرض الوطني للكتاب التونسي

Publié le Mercredi 02 Juin 2021 - 14:55 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - أعلن مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي محمد المي عن إطلاق اسم المفكر والمؤرخ هشام جعيط على الدورة الثالثة من هذه التظاهرة التي تُعنى بقطاع الكتاب والنشر.

وقال المي "بقرار من وزير الشؤون الثقافية تم إطلاق اسم المؤرخ والمفكر هشام جعيط على الدورة الثالثة للمعرض الوطني للكتاب التونسي".


وتقام هذه التظاهرة في دورتها الثالثة من 17 إلى 27 جوان الحالي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

وكانت الساحة الفكرية والأكاديمية والثقافية في تونس فقدت أمس الثلاثاء الأستاذ هشام جعيط عن سن ناهزت 86 عاما، بعد صراع مع المرض.
وولد الفقيد هشام جعيّط يوم 6 ديسمبر من سنة 1935 بتونس

ونعت تونس فقيدها الذي يُعتبر من بين أهم المفكرين و المؤرخين العرب وأحد مفكري الحداثة والتنوير في العالم العربي.

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