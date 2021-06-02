عضو اللجنة العلمية: المجموعة الوطنية تتكبد خسائر تقدر بـ 2475 دينار عن كل ليلة يقيم فيها مريض كورونا بالمستشفى العمومي

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أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتورأمان الله المسعدي اليوم الأربعاء أن المجموعة الوطنية تتكبد خسائر تقدر بـ 2475 دينارعن كل ليلة يقيم فيها المريض الواحد بكوفيد-19 في المستشفى العمومي، علما و أن إقامة بعض المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات قد تتجاوز مدتها 45 يوماوشدد المسعدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على أن الامكانيات المادية لجل الهياكل الصحية العمومية تشكو من تدهور خطير كما أن مهنيي الصحة يعانون من إرهاق نفسي وجسدي كبيرين ويرافق كل ذلك تخوف كبير من ظهور موجة رابعة منكوفيد-19 قد تتسبب في ارتفاع كبير في عدد المصابين والوفايات جراء هذه الآفةووصف المسعدي الوضع في علاقة بانتشار فيروس كورونا بالبلاد بالخطير والمقلق جدا خاصة وأن نسبة التحاليل الايجابية بهذا الفيروس على المستوى الوطني تفوق 20 بالمائة رغم أن الاحصائيات في علاقة بالاصابات و الوفايات بقيت شبه مستقرة خلال المدة الأخيرة الا أن عودة التونسيين بالخارج و الوافدين على تونس عموما خلال هذه الصائفة تثير القلق في علاقة بامكانية تفشي سلالات جديدة من فيروس كورونا بالبلاد حسب تقديرهوأوضح أن تزامن عودة التونسيين بالخارج مع تزايد الاحتفالات العائلية والتظاهرات الثقافية الصيفية التي يصعب فيها الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي يجعل التعويل على وعي المواطنين و التحلي بالمسؤولية أبرز ما يمكن المراهنة عليه خلال الفترة المقبلةوبين عضو اللجنة العلمية أن تسارع نسق حصول تونس على جرعات اضافية من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا خلال شهر جوان الجاري و السماح للصيدلات الخاصة و الأطباء باستعمال التحاليل السريعة قد يشكل جدار صد أمام مزيد انتشار آفة فيروس كورونا بالبلادوشدد المسعدي على أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بصدد تتبع تطور الوضع الصحي بالبلاد في علاقة بانتشار فيروس كورونا عن كثب ولن تتردد في اقتراح اجراءات صارمة اذا ما استدعى الأمر ذلك.