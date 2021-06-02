رئيس الحكومة ينفي اعتزامه التفويت في الأراضي الدولية للقطريين

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نفى رئيس الحكومة، هشام مشيشي، ما نسب اليه من تصريحات إعلامية بشأن اعتزامه تمليك القطريين للأراضي التونسية إثر زيارته مؤخرا الى دولة قطر.وأوضح مشيشي، الأربعاء، في تصريح اعلامي على هامش افتتاحه للدورة الخامسة لقمة تونس الرقمية بالعاصمة، انه أكد في تصريحة لجريدة "لوسيل" القطرية، التي اجرت معه حوارا صحفيا، انه يجب رفع القيود على المستثمرين من خلال ابرام عقود طويلة الأمد للأراضي الدولية سواء للمستثمرين القطريين او غيرهم.وتابع قائلا: "كنت قد صرحت بانه يجب رفع كل القيود امام الاستثمارات وتحدثت عن وضعية الأراضي الدولية المهملة والتي تعرف وضعية سيئة جدا وان هناك إمكانيات للشراكة مع المستثمرين القطريين وكل المستثمرين الأجانب في القطاع الفلاحي في إطار عقود طويلة المدى".وأثار حوار رئيس الحكومة موجة من الانتقادات بشأن نيته التفويت في الأراضي الى القطريين واعتبروا ان هذه العملية خطا احمر ومسا من السيادة الوطنية.وتحدث مشيشي في تصريحه، عن زيارة قطر خلال الفترة الممتدة من 29 الى 31 ماي 2021 واصفا إيّاها "بالناجحة جدا"، مؤكدا انه، بعد لقائه أمير قطر، ان تونس لازالت تحظى بدعم ومساندة اشقائها أصدقائها وشركائها.وأبرز ان تونس تمر بوضع اقتصادي واجتماعي صعب وان العديد من التونسيين بصدد مزيد تعقيد الوضعية عبر الرسائل السلبية التي يتم ارسالها من تونس للعالم والتي زادت من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفق رايه.