الدورة الرابعة لمهرجان وثائقي المتوسط من 6 إلى 20 جوان عبر الانترنات

تلتئم الدورة الرابعة لمهرجان وثائقي المتوسط، الذي تنظمه سنويا الجمعية التونسية للسينما الوثائقية، من 6 إلى 20 جوان الحالي في نسخة رقمية ستكون مشاهدة أفلامها متاحة للجمهور مجانا على مدى أسبوعين.
وبعد أن كان من المقرر عرض أفلام المهرجان في قاعات السينما ارتأى القائمون عليه عرضها على الإنترنت وتقديمها مجانا لجمهور أوسع نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها تونس وغيرها من البلدان بسبب جائحة كورونا.
وأوضح مؤسس ومدير المهرجان فتحي السعيدي أن لجنة التنظيم أعدت لهذه النسخة الرابعة "مجموعة استثنائية من 26 فيلمًا والعديد من اللقاءات".
وأكّد حرص مهرجان وثائقي المتوسط على البحث المتواصل عن الأفلام الأكثر إبداعًا واستقلالية والتزامًا والتي تساهم في تطوير الثقافة الوثائقية، كما تمثل هذه التظاهرة السينمائية فرصة لإلقاء الضوء وتكريم العديد من الرؤى السينمائية التي تساعد الجمهور على فهم عالم في حالة تحول دائم.
هذا التحول الدائم تعكسه اختيارات الأفلام التي ستعرض في دورة هذا العام المتزامنة مع وضع صحي استثنائي بسبب جائحة كورونا . وتتمحور الأفلام التي تم انتقاؤها حول عدة مواضيع منها الموسيقى والفن والطبيعة والرياضة، كما يسلط المهرجان الضوء على تجارب المنفى القسري أو الأمل الوحيد، وكذلك حالات خيبة أمل شعبية علاوة على أفلام تصور تجارب سكان الريف ورغبتهم في إدامة ممارسات الأجداد وتعلقهم بتراث مهدد بالاندثار .
ومع استمرار الشعب الفلسطيني في معاناته من الاحتلال والظلم، يؤكد المهرجان مجددا في هذه النسخة، وفق مديره، التزامه بحق الفلسطينيين في دولتهم وأرضهم من خلال أفلام تعبر عن محنته وإرادته في الانتصار.
ويمكن متابعة أفلام الدورة الرابعة عبر الأنترنات على العنوان التالي : documedtunisie.com
وبعد أن كان من المقرر عرض أفلام المهرجان في قاعات السينما ارتأى القائمون عليه عرضها على الإنترنت وتقديمها مجانا لجمهور أوسع نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها تونس وغيرها من البلدان بسبب جائحة كورونا.
وأوضح مؤسس ومدير المهرجان فتحي السعيدي أن لجنة التنظيم أعدت لهذه النسخة الرابعة "مجموعة استثنائية من 26 فيلمًا والعديد من اللقاءات".
وأكّد حرص مهرجان وثائقي المتوسط على البحث المتواصل عن الأفلام الأكثر إبداعًا واستقلالية والتزامًا والتي تساهم في تطوير الثقافة الوثائقية، كما تمثل هذه التظاهرة السينمائية فرصة لإلقاء الضوء وتكريم العديد من الرؤى السينمائية التي تساعد الجمهور على فهم عالم في حالة تحول دائم.
هذا التحول الدائم تعكسه اختيارات الأفلام التي ستعرض في دورة هذا العام المتزامنة مع وضع صحي استثنائي بسبب جائحة كورونا . وتتمحور الأفلام التي تم انتقاؤها حول عدة مواضيع منها الموسيقى والفن والطبيعة والرياضة، كما يسلط المهرجان الضوء على تجارب المنفى القسري أو الأمل الوحيد، وكذلك حالات خيبة أمل شعبية علاوة على أفلام تصور تجارب سكان الريف ورغبتهم في إدامة ممارسات الأجداد وتعلقهم بتراث مهدد بالاندثار .
ومع استمرار الشعب الفلسطيني في معاناته من الاحتلال والظلم، يؤكد المهرجان مجددا في هذه النسخة، وفق مديره، التزامه بحق الفلسطينيين في دولتهم وأرضهم من خلال أفلام تعبر عن محنته وإرادته في الانتصار.
ويمكن متابعة أفلام الدورة الرابعة عبر الأنترنات على العنوان التالي : documedtunisie.com
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