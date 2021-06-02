تونس تقدم الاربعاء عرضا حول غسل الاموال خلال اجتماعات مجموعة "مينا فاتف "

تقدم تونس، الأربعاء ، خلال الاجتماع 31 لفريق عمل المساعدات الفنية والتطبيق، عرضا حول اهم مخرجات مشروع " غسل الأموال الناتج عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وفق اللجنة التونسية للتحاليل المالية.وأعلنت اللجنة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" ان مشروع "غسل الأموال الناتج عن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " أعد بشكل تشاركي بين تونس ومصروشاركت تونس عبر اللجنة، من 30 ماي إلى 1 جوان 2021، في فعاليات الاجتماع 37 لفريق عمل التقييم المتبادل المنعقد على هامش الاجتماع العام 32 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف "، الذي سينطلق يوم الأحد 6 جوان ويتواصل خلال يومي 7 و8 جوان 2021 .وعقد اجتماع فريقي عمل التقييم المتبادل، الذي شارك فيه عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من واحد وعشرين دولة عربية أعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن بعد، نظرا للظروف الاستثنائية الدولية المرتبطة بجائحة الكوفيد-19.وشارك في هذا الاجتماع عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 21 دولة عربية أعضاء الى جانب ممثلين عن مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلين للدول المراقبة وهي فرنسا وأستراليا والولايات المتحدة الامريكية و المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا.وناقش الاجتماع تقرير التقييم المتبادل لدولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.