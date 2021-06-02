تسجيل اصابة 143 سجينا بفيروس "كورونا"، من جملة 2044 اصابة منذ بداية الجائحة و07 وفيات و1898 حالة شفاء فى مختلف الوحدات السجنية

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سجلت الوحدات السجنية بمختلف ولايات الجمهورية اصابة 143 سجينا وسجينة بفيروس "كورونا" يخضعون للحجر الصحي داخل فضاءات خاصة، اغلبهم شبان وحالتهم مستقرة لم تتطلب الايواء بالمستشفيات، وفق تصريح الناطق الرّسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش لصحفية (وات)واضاف مزغيش انه تم منذ بداية الجائحة تسجيل 07 حالات وفاة بالمستشفيات، لسجناء بالغين في السن وحاملين لامراض مزمنة، فضلا عن 1898 حالة شفاء من الفيروس من جملة 2044 اصابة تم تسجيلها منذ بداية انتشار الجائحة بالسجون التي تضم ما يقارب 21500 سجين وسجينة، والتي فرضت بها إجراءات استثنائية للحماية من العدوى وبرتوكول صحي خاص.وبين انه بعد تسجيل 82 اصابة بسجن النساء بمنوبة مؤخرا، تم نقلهن الى سجن أوذنة (ولاية بن عروس) الذي تمت تهيئته لاستغلاله كمركز لإيواء المساجين المصابين بفيروس كوفيد-19، تنفيذا للبرتوكول الصحي وضمانا للتباعد الجسدي لكسر حلقة العدوى، واضاف ان بعضهن انهين فترة الحجر الصحي والبعض الاخر منهن تماثلن للشفاء وتمت اعادتهن الى سجنهن الاصلي.واشار الى تسجيل اصابة 50 عون سجون (اناثا وذكورا)، يخضعون حاليا للحجر الصحي بمنازلهم، ورصد 06 حالات وفاة في صفوف الاعوان منذ بداية الجائحة، فيما شفي من الاصابة 2085 عونا من جملة 2141 مصابا ومصابة منذ بداية انتشار الجائحة.وتتواصل بمختلف الوحدات السجنية، وعددها 29 وحدة ، بالتنسيق مع الادارات الجهوية للصحة بها حملة تلقيح المساجين ضد فيروس "كورونا" التي ستشمل تباعا ما يقارب ال 5 الاف سجين وسجينة ابدوا رغبة كتابية في الانتفاع بمنظومة التلاقيح.واشار نفس المصدر الى تلقى نحو 1243 نزيلا ونزيلة ممن تراوحت اعمارهم بين ال60 وال75 عاما، ومن اصحاب الامراض المزمنة، جرعات التلقيح بمختلف السجون، فضلا عن 821 عون سجون من جملة قائمة اعدتها الهيئة العامة وتشمل ما يقارب ال10 الاف عون، وذلك على غرار بقية اسلاك قوات الأمن الداخلي .يذكر انه تم امس الثلاثاء بالسجن المدني بالمرناقية، إمضاء إتفاقية شراكة بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ترمي إلى دعم مقومات الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئها.وجرى تشريك 150 سجينا من جملة 700 سجين من مختلف الوحدات السجنية، في تعمير الاستمارة التي اعدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في استشارتها المفتوحة، التي اطلقتها ضمن الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد 2022-2026