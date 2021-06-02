تطاوين : تجهيزات ومعدات جديدة للمستشفى المحلي في رمادة والدائرة الصحية في ذهيبة

وات -

حظيت الدائرة الصحية في ذهيبة بدعم من المنظمة العالمية للهجرة تمثل في معدات طبية ذات قيمة مهمة من ذلك جهاز لتخطيط دقات قلب الجنين وألتين اخريين لتخطيط القلب للكهول وجهاز لمراقبة المؤشرات الطبية( scopie mobile )وعربتي طوارئ حسب ما افاد به معتمد المنطقة راشد الحداد مراسل وات في الجهة.وقد دعّمت هذه التجهيزات الامكانات المحدودة اصلا في هذه الدائرة الصحية الحدودية بحكم وجودها بالقرب من معبر ذهيبة وازن وبالتالي فهي المركز المتقدم في المجال الصحي المسؤول على التدخلات الاستعجالية خاصة بالنسبة للاشقاء الليبين وتأمين عمليات استقصاء الحالات المصابة بكوفيد-19 القادمة من الجانب الليبي.كما حظي المستشفى المحلي في رمادة بدعم هام ومتنوع من ذات المنظمة تمثل في مجموعة من التجهيزات الطبية قدرت كلفتها بحوالي 300 الف دينار منها مجموعة اخرى من المعدات التي أهدت مثلها المنظمة الى الوحدة الصحية بذهيبة واضافت تجهيزات اخرى تتمثل في ثلاجتين طبيتين لحفظ التلاقيح والمواد الطبية وعشرة أسرّة انعاش بمواصفات عالمية وسيارة اسعاف.وافاد معتمد رمادة رمزي زرقان مراسل( وات) في الجهة ان المجلس الجهوي وفر من جهته في اطار تجسيم الاولوية والتمييز الايجابي للمناطق الداخلية وتوفير ظروف افضل للاحاطة والعناية الطبية بالمستشفى المحلي برمادة اربع ثلاجات ذات استعمالات متعدّدة وسريرين مخصصين للرضع حديثي الولادة ونقالتين للادوية والمواد الطبية وطاولة فحص طبي وست كراسي ثلاثية العجلات وخزانات حديدة وخشبية.وأضاف ذات المصدر بان الفريق المتنقل للتلقيح تمكّن من تقديم الجرعة الاولى لستة وعشرين مواطنا من جملة 56 مسجّلين في منظومة "كوفاكس".