الياس البرهومي و أميمة بوزقرو يحرزان بطولة تونس في رياضة الغولف

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توّج كل من الياس البرهومي (في منافسات الذكور) و أميمة بوزقرو في (منافسات السيدات ) ببطولة تونس لرياضة الغولف اثر نهاية المرحلة الختامية التي جرت على امتداد 4 أيام في ملعب الغولف بمدينة طبرقة.وتغلب الياس البرهومي في الدور النهائي على شقيقه نزار برهومي بنتيجة 314 مقابل 306 ليعادل بذلك الرقم القياسي مع زميله رابح بدوي في التتويج ببطولة تونس بأربعة ألقاب لكل منهم.أما في السيدات فقد أحرزت أميمة بوزقرو بطولة تونس للمرة الأولى اثر تغلبها على حاملة اللقب فريال الشاهد بنتيجة 180 مقابل 175.