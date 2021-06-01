الاتحاد الاروبي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية يطلقان برنامج "انصدر " لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وات -

أطلق الاتحاد الاوروبي والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، الثلاثاء بتونس، رسميا برنامج دعم تنافسية وتصدير المؤسسات الصغرى والمتوسطة " انصدر" باعتمادات تناهز 25ر7 مليون اورو، اي ما يعادل 24 مليون دينار.ويهدف برنامج "انصدر" الى النهوض بقدرات ما لا يقل عن 75 مؤسسة متوسطة وصغرى محلية في مجال التصدير من خلال مساعدتها على النفاذ الى الاسواق الدولية واكتساب قدرات تنافسية، حسب ما بينه مدير برنامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، انيس الفاهم.ويمول الاتحاد الاوروبي ، برنامج "إنصدر " ويعمل على تنفيذه البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ويمتد هذا البرنامج لخمس سنوات موفرا عمليات مرافقة " منهجية " و"كلية " طويلة الامد، وفق الفاهم.ويتعلق الأمر بتطوير تنافسية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقدراتها التصديرية ومساعدتها على النمو على المستوى الدولي والنفاذ الى اسواق جديدة.ويدعم برنامج "إنصدر" المبادلات التجارية للمؤسسات ويخلق الفرص للمؤسسات التونسية ويشجعها على التصدير نحو الاتحاد الاوروبي وبقية دول العالم .ولاحظ الفاهم ان برنامج "انصدر " يقدم حزمة خدمات من بينها دعم استراتيجي يوفره خبراء في التجارة الدولية يرتكز على التصدير والنفاذ الى الاسواق الجديدة ودعم فعال متعدد التخصصات يقدمه خبراء في مجال خطط التنظيم والتجارة والتحول الرقمي والبيانات المالية والمواصفات .ويقدم "انصد "، وفق الفاهم ، تكوينا خصوصيا في العمليات التصديرية للعاملين في المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمويل التشاركي للعلامات المطلوبة عند التصدير.واعلن المتحدث في سياق متصل، عن فتح باب تلقى الترشحات للاستفادة من خدمات برنامج "انصدر " من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني للبرنامج.واكد سفير الاتحاد الاوروبي بتونس مركوس كورنارو، ان البرنامح يطمح الى مساعدة تونس على اعادة بناء نفسها وخاصة بعد ازمة كوفيد -19وقال كورنارو: " نتطلع من خلال البرنامج، لتقديم ما يمكننا توفيره لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس للنفاذ الى الاسواق الجديدة في الخارج خاصة وانها تمثل 92 بالمائة من النسيج التصديري "وابرز رئيس مكتب البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية انطوان صالي دو شو، التزام المؤسسة المالية الاوروبية والاتحاد الاوروبي بدعم توس خلال هذه الاوضاع الصعبةوذكر دو شو بان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية استثمر زهاء 2ر1 مليار اورو ، منذ سنة 2012 ، من خلال توجيهها الى القطاع الخاص .ودعم البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبي بشكل مشترك زهاء 1400 مؤسسة تونسية الى جانب تدريب 600 صاحبة مؤسسة و اكثر من 400 مستشار محلي و 50 مؤسسة ناشئة وفق بيانات لبعثة الاوروبي بتونس