التونسية أمينة العرفاوي تفوز بجائزة سنغور الدولية للشعر

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فازت الكاتبة والشاعرة التونسية أمينة العرفاوي بجائزة الشاعر والرئيس السينغالي الأسبق ليبولد سيدار سنغور الدولية في نسختها السادسة في قسم "البيئة والهجرة" عن قصيدتها "Cruelle Méditerranée" التي أهدتها إلى من أسمتهم "شعوب القوارب في القرن الحادي والعشرين" وفق ما أفادت به الشاعرة.وحازت قصيدة أمينة العرفاوي إعجاب لجنة التحكيم في قسم "البيئة والهجرة" التي شهدت مشاركة 6 قصائد لشعراء من فرنسا والسينغال والطوغو والبينين وتونس التي شاركت منها أيضا الشاعرة فدوى فراوة بقصيدتها "الأرض دائرية".وتسعى المنظمة الإفريقية للتضامن الكائن مقرها بإيطاليا، والمنظمة لهذه الجائزة، لتقفي أثر سنغور والاحتفاء به مرة كل عام من خلال اختيار قصائد تحمل قيما إنسانية وعمقا إفريقيا وأبعاد إفريقية.وتتضمن الجائزة فروعا للشعراء المبدعين باللغتين الفرنسية والإيطالية، وهي مفتوحة سنويا للمبدعين من مختلف القارات على ألا يقل عمر المرشح للجائزة عن 18 عاما.ونظرا للإجراءات الاستثنائية المتعلقة بتفشي جائحة كورونا تم تأجيل حفل إسناد هذه الجائزة الذي كان مقررا ليوم 12 ديسمبر 2020 في دار الثقافة في مدينة ميلانو التي تحتضن مقر منظمة التضامن الإفريقي.واختارت الشاعرة التونسية أمينة العرفاوي في هذه القصيدة تسليط الضوء على التراجيديا التي يعيشها آلاف الشباب التونسيين والأفارقة عموما الذين اختاروا الهجرة عبر قوارب الموت في اتجاه "لمبادوزا" أملا في غد يعتقدون أنه أفضل، وفي مستقبل يحلمون به على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط هناك حيث العالم الأوروبي حيث الحلم الذي يغدو سرابا للكثير منهم.ورسمت الشاعرة عبر الحروف والكلمات أحلام تلك الطيور المهاجرة التي تحولت إلى عديد المآسي وصورت قسوة البحر المتوسط ومآلهم من خلال قساوة الواقع الذي يواجهه هؤلاء الراغبون في الهجرة غير الشرعية، حيث تحولت مياه المتوسط إلى مقبرة لأحلام آلاف الشباب المحبط الهارب من وطنه ليستوطن بلدانا أخرى.أمينة العرفاوي أستاذة جامعية، بدأت مسيرتها في عالم الكتابة باللغة الفرنسية منذ سنة 1987 حيث أصدرت قصتها "فونوغراف" التي ترجمت الى الانقليزية وصدرت لاحقا ضمن أنطولوجيا الكتابات النسائية في افريقيا (نيويورك 2009) وصدرت لها سنة 2015 مجموعة قصصية بعنوان "الكوكب الأزرق" وسنة 2016 رواية بعنوان "شبابي" كما أصدرت سنة 2019 كتابا يحمل عنوان "الانتقال الديمقراطي في تونس من 14 جانفي 2011 إلى جويلية 2018" .