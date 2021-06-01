وزارة التجارة تعلن عن انعقاد المجلس الوطني للحرف مع موفي جوان 2021

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أعلنت وزارة التجارة وتنمية ان الدورة السادسة للمجلس الوطني لأنشطة الحرف الصغرى سينعقد مع موفي شهر جوان 2021 في وقت تأثرت فيه شريحة واسعة من الحرفيين من تداعيات ازمة كوفيد -19.وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك" ان جلسة تمهيدية التامت، امس الاثنين، برئاسة وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، تحضيرا لانعقاد المجلس الوطني لانشطة الحرف الصغرى في دورته السادسة.وسيسهم الاجتماع المرتقب في ضبط الاختيارات الوطنية في ميدان الحرف الصغرى وتقييم دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب متابعة التوجهات الأساسية وتنفيذ المخططات وتدارس كل المسائل المتعلقة بالقطاع.وأكد بوسعيد ضرورة إعداد استراتيجية خاصة بالقطاع يتم من خلالها تشخيص ما تم إنجازه وواقع الحرف الصغرى من جهة ولفتح المجال للتفكير في المستقبل من جهة أخرى.ونظرت الجلسة في ملف تطوير المنظومة الإحصائية المتعلقة بالحرفيين والمؤسسات الحرفية وتحيينها وتشريك المهنيين وجميع الأطراف المتدخلة والمعنية من وزارات ومؤسسات وهياكل .وبحثت سبل حثّ الحرفيين على التسجيل في سجل الحرفيين بما من شأنه أن يساهم في مزيد إحكام تنظيم القطاع وتطوير قاعدة البيانات الخاصة به باعتباره أحد مكونات النسيج الاقتصادي الوطني ودوره في خلق مواطن شغل.واحدث المجلس الوطني للحرف الصغرى سنة 2005 بهدف المساهمة في ضبط الاختيارات الوطنية في ميدان الحرف الصغرى وتقييم مساهمة قطاع الحرف الصغرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتابعة التوجهات الأساسية وتنفيذ المخططات وضبط الأولويات تماشيا مع تطوير وتنمية أنشطة الحرف الصغرى...